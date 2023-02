"Pamela Anderson : a love story" : l’actrice d'"Alerte à Malibu" reprend le contrôle de son image

Dans le Déclic Médias, Marie Vancutsem nous parle du documentaire Pamela Anderson : a love story, une façon de reprendre le contrôle sur son image.

Quand on vous dit maillot rouge, chevelure blonde et plage de sable fin, vous pensez bien évidemment à Alerte à Malibu, la série qui fut un véritable tremplin pour Pamela Anderson en 1992, après avoir été repérée dans le magazine Playboy.

Quand on évoque le nom de l’actrice, les choses qui viennent en tête sont surtout les images des paparazzis et sa relation avec Tommy Lee, le batteur du groupe Mötley Crüe, avec la célèbre affaire de la sextape.

Mais sa vie est loin de se résumer à cela, et c’est ce que Pamela Anderson a voulu faire passer comme message. Elle a aujourd’hui 55 ans et participe à un documentaire disponible sur Netflix. "Elle a défini une décennie, maintenant elle veut se définir elle-même", Pamela veut se raconter.

Le documentaire veut casser l’image figée dans notre tête en la montrant au naturel, sans maquillage et avec les marques de l’âge. Il se base sur de nombreuses archives que Pamela a conservées tels que des journaux intimes ou encore des centaines d’heures de vidéo. On se rend compte de l’histoire de la personne derrière cette image : une enfance pourrie, un père alcoolique, des agressions sexuelles mais aussi une certaine force qui se dégage d’elle.

Cette façon de reprendre le contrôle de son image via un documentaire est dans l’air du temps et Palema Anderson n’est pas la première à le faire. Angèle, Harry et Meghan, Selena Gomez, Orelsan… La recette est toujours la même : des archives personnelles, un récit raconté par la star ou du moins largement supervisé par elle, un retour sur les grands moments de la vie et des détails plus personnels, une sorte d’évolution sur écran des autobiographies.