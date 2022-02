"Pam & Tommy" ou l’histoire de la première "sex tape" de l’histoire

Du très bon et du moyen

La plongée dans les années 90 est très réussie, particulièrement la bande-son. On est parfaitement immergé dans cette époque pas si lointaine où se connecter à Internet prenait du temps, c’était lent, c’était bruyant aussi, avec les fameux modems 56k. Le casting de la série fait le boulot, surtout Lily James, totalement transfigurée en Pamela Anderson. Lily James, si vous ne la visualisez pas, c’était Lady Rose dans Downton Abbey, c’était la petite dernière de la famille Crawley. Tommy Lee est, lui, incarné par Sebastian Stan, qui interprète le "Soldat de l’hiver" chez Marvel. Et lui aussi excelle dans ce rôle de composition, il maîtrise assez bien d’abord le caractère de cochon, puis l’espèce d’indifférence de Tommy Lee concernant la façon dont son épouse vit le viol de leur intimité.

La série sait être drôle : la scène du vol de la K7, par exemple, une scène est réelle, est hilarante, comme elle sait être grave et émouvante. On est ainsi complètement du côté de Pamela Anderson, qui est très touchante et qui est à mille lieues de l’image de bimbo décervelée qu’on pouvait avoir d’elle : tout de suite, face à tous ces hommes qui ne comprennent rien, elle prend la mesure de ce qui se passe.

Essentiellement par ses personnages féminins, la série pose de bonnes questions, sur le consentement, sur l’appropriation du corps des femmes, sur la misogynie des médias, de la justice également. Mais j’aurais aimé un peu plus de profondeur sur ces questions-là. D’autant plus que la série n’est pas bien longue : huit épisodes dont trois ne dépassent pas les 40 minutes. Il y avait donc la place.

J’aurais aussi souhaité un peu plus de temps avec ce couple star qui ne vit pas de la même façon l’exhibition forcée de leur intimité. Dans la série, Pamela Anderson exprime ses difficultés, il lui arrive certaines choses, mais ça ne va pas plus loin. C’est donc un peu léger, comme cette scène assez inattendue où Tommy Lee discute avec une partie de son anatomie, qui lui répond. "Vraie" scène tirée des mémoires du musicien. Et je précise que la série est interdite aux moins de 18 ans. Alors oui, cette scène est drôle, mais dans la vraie vie, Tommy Lee a souffert de dépression, qu’on ne voit pas spécialement dans cette série.

Au final, "Pam & Tommy" veut dénoncer l’utilisation faite de l’image d’une femme, et c’est très bien, mais tout cela sans l’accord de la principale intéressée. Pamela Anderson n’a pas voulu répondre aux appels de la production. Elle aurait même indiqué que jamais elle ne verrait la moindre image de cette série. Là, il y a quelque chose qui ne va pas.

"Pam & Tommy", c’est, tout de même, une bonne série. Huit épisodes à voir sur Disney +. 5 sont déjà disponibles.