Palpitations : comment réagir et quand faut-il s'inquiéter ?

On appelle "palpitations" des battements du cœur soudainement perceptibles. Elles peuvent se révéler anodines ou, au contraire, être le signe d'une atteinte plus grave du cœur ou d'une autre maladie. On en parle avec le Dr Vanessa Wauters, médecin urgentiste, dans "La Grande Forme".

Avec le retour du beau temps, on a envie d'en profiter et de faire du sport et parfois, on se rend compte que notre cœur a des palpitations... Si vous n'avez aucune explication à donner derrière ce phénomène, il faut s'en inquiéter. On en parle avec le Dr Vanessa Wauters, médecin urgentiste.

Différentes origines

Troubles hormonaux

Problème de thyroïde

Problèmes cardiaques

Anémie

Consommation de caféine et d'alcool

Il y a beaucoup de causes aux palpitations et quand on en ressent, il est impératif d'exclure la cause la plus grave qui est d'origine cardiaque.