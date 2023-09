Pale Blue Eyes débarquent avec This House

Avec This House, le groupe conserve les charmes de son premier disque tout en parvenant à prendre la tangente : dès les premières notes de “More” – morceau d’ouverture de l’album – les envolées de guitare créent un sentiment d’évasion urgent et incontrôlable. Une soif de liberté que l’on retrouve ensuite sur “Simmering”, légèrement plus psychédélique. On passe rapidement à l’électro analogique avec “Hang On” et “Spaces”, deux morceaux à la fois célestes et glaçants, aux harmonies dignes des meilleures tracks des Beach Boys. Ensuite, place à “Heating’s On” et sa mélodie enivrante, à la jonction entre "Common People" de Pulp et "Kids in America" de Kim Wilde. De ce morceau, on retiendra notamment l’effervescence du refrain, dans lequel Matthew scande avec sa voix d’ange la phrase Does it feel like home ? comme question existentielle. C’est alors que le groupe nous ramène aux envolées célestes de Cocteau Twins avec “Millions Times Over”, pour finalement clôturer sur les superbes “Takes Me Over”, dont les basses post rock nous dirigent tout droit vers le ciel.