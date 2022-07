Palais des Beaux-Arts de Lille, les salles Moyen Âge transformées.

Le Palais des Beaux-Arts de Lille poursuit la transformation de ses salles. Après l’atrium en 2017 et les plans-reliefs en 2019, le musée inaugure les salles Moyen Âge et Renaissance. Les caves voûtées de briques et de pierres accueillent dans leur nef une collection de peintures et de sculptures, d’objets d’art et du quotidien datés du 12e au début du 16e siècle. L’ogive de l’architecture rappelle les décors de la peinture des Anciens Pays-Bas.

Le Festin d’Hérode de Donatello ; L’Ascension des élus et La Chute des damnés de Dirk Bouts sont des chefs-d’œuvre des collections.