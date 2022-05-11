Христина Соловій була присутня у Palais 11 du Heysel

75 днів війни в Україні. І на землі завжди та сама запустіння. На сході країни населенню не вистачає всього. Тому солідарність залишається актуальною!

У павільйоні 11 Хейзеля в Брюсселі волонтери збирають все, що може бути корисним в Україні.

Їх відвідала Христина Солоїй. Відома співачка завершує тур вдячності по Європі. Вона користується можливістю завантажити свій автобус пожертвами для України.

І знайте, що павільйон 11 зараз майже порожній. Проте потреби в Україні залишаються дуже великими. Волонтери присутні з 8:00 до 20:00.

Cet article en priorité s'adresse aux populations arrivées d'Ukraine depuis le début du conflit. Nous leur parlons de la venue d'une chanteuse ukrainienne au Palais 11 du Heysel. L'artiste a chargé dans son bus de tournée des dons à destination de l'Ukraine.