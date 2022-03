Pakistan : trois morts dans une explosion à proximité du lieu de visite du président

Au moins trois membres des forces de sécurité pakistanaises ont été tués et 20 blessés mardi dans l'explosion d'une bombe dans la province du Baloutchistan (sud-ouest), où ils assuraient la sécurité pour la visite du président, a-t-on appris de source policière.

L'attaque s'est produite dans le district de Sibi, à environ 800 m de l'endroit où le président pakistanais, Arif Alvi, venait de participer à une cérémonie.

Cela pourrait être une attaque suicide, car nous avons trouvé des fragments de corps

"L'explosion a eu lieu environ 25 minutes après que le président avait quitté les lieux", a déclaré à l'AFP un haut responsable policier, Dostain Dashti.

"Nous essayons d'établir la nature de l'explosion. Cela pourrait être une attaque suicide, car nous avons trouvé des fragments de corps", a-t-il ajouté.

Trois membres de la Frontier constabulary (FC), une unité de police paramilitaire placée sous l'autorité du gouvernement fédéral, ont été tués. Vingt de leurs collègues et policiers ont été blessés, selon Dostain Dashti.

Les séparatistes baloutches

Les groupes séparatistes baloutches ont accentué leurs attaques contre les forces de sécurité pakistanaises ces dernières semaines, tuant par exemple neuf soldats, selon un décompte des autorités, dans l'assaut de deux camps militaires au début février.

Le Baloutchistan, province la plus grande, la moins peuplée et la plus pauvre du Pakistan, est le théâtre de violences ethniques, sectaires et séparatistes.

Frontalière de l'Iran et de l'Afghanistan, elle est riche en hydrocarbures et en minerais. Mais sa population - environ 12 millions d'habitants - se plaint d'être marginalisée et spoliée de ses ressources naturelles.