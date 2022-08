Pakistan : pour la ministre du Changement climatique, "le pays n’a jamais rien vu de pareil"

Le Pakistan ne pourra pas faire face seul aux conséquences des inondations historiques qui le ravagent. Un tiers du pays est sous eau, après des pluies jamais vues depuis 30 ans. Plus de 1100 personnes ont perdu la vie. Aujourd’hui, 33 millions de personnes ont besoin d’aide. Le journaliste Daniel Fontaine a pu parler cette après-midi à Sherry Rehman, ministre du Changement climatique.

Dans le pays, le changement climatique est déjà une problématique très concrète, dont les autorités doivent gérer les conséquences.

Plus de 33 millions de personnes sont touchées, et c’est une estimation prudente

"Dans le sud du Pakistan, nous sommes toujours engagés dans des opérations de sauvetage. Et au nord, nous avons à présent une inondation qui s’est déclenchée. Nous avons été ravagés par huit semaines ininterrompues d’une mousson constante. C’est du jamais vu. Le niveau et la rapidité des eaux sont complètement étranges, explique la ministre. C’est un défi d’une dimension immense. Pour le moment, un tiers du Pakistan est sous eau. Probablement plus. 33 millions de personnes sont touchées, et c’est une estimation prudente. Le désastre humanitaire se produit pour le moment, après ce que le secrétaire général de l’ONU a appelé 'une mousson sous stéroïdes' ".