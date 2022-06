Pakistan : pour contrer l’inflation, les citoyens sont invités à… consommer moins de thé

Cette annonce surprenante a été formulée le 14 juin dernier par Ahsan Iqbal, ministre de la Planification, du Développement et des Initiatives spéciales du Pakistan. Il a invité ses compatriotes à réduire leur consommation de thé d'"une ou deux tasses", afin de limiter les importations du pays. "Nous importons du thé en empruntant de l’argent", a-t-il argumenté lors d’une conférence de presse, à laquelle a assisté CNN.

Les chiffres lui donnent raison. Le Pakistan est le plus grand importateur de thé au monde, selon l’Observatoire de la Complexité Économique (OEC). Il a dépensé plus de 640 millions de dollars dans ce modeste breuvage en 2020. C’est six fois plus que la France durant la même période.