Pakistan : plusieurs centaines de morts après les plus fortes pluies de l’histoire du pays

Des secouristes pakistanais ont tenté mercredi d’atteindre des milliers de familles bloquées dans leurs villages à la suite des plus grosses pluies que le Pakistan a connues. Cette catastrophe relance plus que jamais les préoccupations au sujet du réchauffement climatique.

Les services de secours ont utilisé des hélicoptères et des bateaux de l’armée pour atteindre au moins 50.000 familles bloquées dans les zones reculées de la province du Baloutchistan après la destruction de routes et de ponts causée par les inondations, a déclaré le ministre de l’Intérieur Zia Langov. Le Baloutchistan et Karachi, ville la plus peuplée du sud du pays, ont été ravagés par plusieurs jours de pluies dues à la période de mousson. Avec des rues inondées et des routes bloquées, des millions de personnes sont à la recherche de sols secs pour se mettre à l’abri.