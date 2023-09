Pakistan : plus de 40 morts dans une attaque kamikaze visant une procession religieuse

Plus de 40 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines blessées dans une explosion vendredi contre une procession musulmane dans la province du Balouchistan, au sud-ouest du Pakistan, a indiqué un responsable provincial à l’AFP. Les autorités locales ont attribué l’explosion à une attaque kamikaze présumée. "Au moins 25 personnes ont été tuées et plus de 80 blessées, dont 20 grièvement", a déclaré à l’AFP Zubair Jamali, ministre de l’Intérieur du Balouchistan.

L’explosion est survenue près d’une mosquée au moment où le public se rassemblait pour une procession devant marquer l’anniversaire de la naissance du Prophète de l’islam, Mahomet. Cette commémoration est acceptée par la majorité des courants musulmans, mais certains parmi eux la condamnent.

Chaque année à cette date, des mosquées et des bâtiments publics au Pakistan sont illuminés tandis que les fidèles marchent en procession à l’occasion de l’anniversaire du Prophète. En avril 2006, une attaque kamikaze contre une procession sunnite marquant le même évènement, avait fait au moins 50 morts dans la ville de Karachi. L’attaque n’avait jamais été revendiquée mais trois hommes issus du groupe fondamentaliste Lashkar-e-Jhangvi avaient été inculpés.

Le Balouchistan abrite plusieurs groupes séparatistes. Les talibans pakistanais ont indiqué ne pas être impliqués dans l’attaque de vendredi. "Le Tehrik-e-Taliban Pakistan n’a aucun lien avec cette attaque, notre position sur les attaques à la bombe dans les lieux publics est sans équivoque", a indiqué le groupe.