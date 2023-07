Pakistan : plus de 14.000 personnes évacuées à cause de la mousson

Plus de 14.000 habitants ont été évacués dans l’est du Pakistan, ont annoncé mardi les autorités, après des pluies de mousson qui ont fait une cinquantaine de morts dans ce pays depuis la fin juin.

Les eaux des rivières en crue ont inondé au moins quinze villages et submergé de vastes étendues de terres agricoles, détruisant des cultures dans le district de Kasur près de la ville de Lahore dans la province du Pendjab, la plus peuplée du pays. Les autorités provinciales chargées de la gestion des catastrophes ont indiqué que les habitants avaient été évacués vers onze sites pouvant les abriter. Elles ont affirmé que les inondations avaient été aggravées par la décision de l’Inde voisine de relâcher davantage d’eau vers les zones en aval situées au Pakistan après les précipitations torrentielles qui ont fait au moins 90 morts dans le nord de l’Inde. Au moins 50 personnes sont mortes au Pakistan dans des inondations, des effondrements d’immeubles et des glissements de terrain provoqués par les pluies de mousson depuis fin juin.