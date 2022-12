Pakistan : les écoles de Lahore fermées deux jours par semaine à cause de la pollution

Les écoles de la ville pakistanaise de Lahore, classée mercredi la plus polluée au monde, selon un organisme de mesure de la qualité de l’air, vont devoir fermer deux jours par semaine pour protéger la santé des élèves, a ordonné un tribunal.

Chaque hiver, le smog atteint des niveaux préoccupants à Lahore, la deuxième plus grande ville du Pakistan avec plus de 11 millions d’habitants, située dans l’Est du pays près de la frontière avec l’Inde.

Mercredi, Lahore a été brièvement classée la ville avec la pollution atmosphérique la plus élevée au monde par le réseau spécialisé IQAir, avec un indice de qualité de l’air (IQA) de 234, qualifié de "très mauvais pour la santé".

Le taux de particules fines PM2,5, les plus dangereuses, y était de 183,5 microgrammes par mètre cube d’air (μg/m3), soit 36 fois le niveau recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Les hôpitaux ont fait état ces dernières semaines d’un afflux de patients souffrant de problèmes respiratoires, ou d’irritation des yeux ou de la gorge.

Un tribunal de Lahore a décidé que les écoles publiques et privées de la ville devaient fermer les vendredis et samedis, en plus du dimanche chômé, jusqu’à nouvel ordre.

Un autre jugement stipule que tous les employés du service public doivent aussi désormais travailler à la maison les vendredis et samedis.