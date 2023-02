Pakistan : l’inflation atteint 27,55%, une première depuis près de 50 ans

L’inflation a atteint son plus haut niveau depuis 48 ans au Pakistan, selon les données publiées mercredi par le bureau des statistiques du pays, qui fait face à une crise économique et espère une intervention du Fonds monétaire international.

En janvier, l’inflation a atteint 27,55%, soit son taux le plus élevé depuis mai 1975, alors que des milliers de conteneurs de produits importés sont bloqués dans le port de Karachi. L’économie pakistanaise est au bord de l’asphyxie, avec une roupie qui ne cesse de se déprécier, une inflation en hausse constante et des pénuries d’énergie. Le cinquième pays le plus peuplé au monde a moins de 3,7 milliards de dollars dans la banque d’État, à peine assez pour couvrir trois semaines d’importations. Une délégation du FMI est arrivée mardi à Islamabad pour négocier le versement d’une nouvelle tranche d’aide financière, dans le cadre d’un programme suspendu depuis des mois.