Les autorités enquêtent pour déterminer comment une faille importante en matière de sécurité a pu se produire dans l'une des zones les plus étroitement contrôlées de la ville, où se trouvent des bureaux des services de renseignements et du contre-terrorisme, voisins du secrétariat régional. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière survenue au Pakistan depuis plusieurs années, et de la pire depuis la remontée des violences dans la région après la prise de Kaboul (Afghanistan) en 2021 par les talibans.