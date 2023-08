Pakistan : en attendant les élections, un nouveau Premier ministre a été nommé par intérim

Anwar-ul-Haq Kakara, sénateur de la province la moins peuplée du Pakistan, va être désigné Premier ministre par intérim pour diriger le Pakistan jusqu’à l’organisation d’élections prévues dans plusieurs mois, a annoncé samedi le chef de l’opposition.

"Nous avons d’abord convenu que quel que soit le Premier ministre, il devrait être issu d’une plus petite province, de manière à ce que les revendications des plus petites provinces soient traitées", a déclaré Raja Riaz Ahmad à l’issue d’une réunion avec le Premier ministre sortant, Shehbaz Sharif. Le parlement pakistanais a été dissous mercredi et, selon la loi, des élections devraient être organisées dans les 90 jours.