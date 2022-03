Pakistan : au moins 56 morts dans l’attentat d’une mosquée de Peshawar

Au moins 56 personnes ont été tuées dans un attentat dans une mosquée chiite de Peshawar, dans le Nord-Ouest du Pakistan, lors de la prière du vendredi, a-t-on appris de source hospitalière. Le premier bilan de 30 morts et une soixantaine de blessés s'est alourdi dans la journée et était de 56 décès et 194 blessés vers 14h en Belgique.

La mosquée, fréquentée par des chiites, est située dans une rue étroite dans le quartier de Kocha Risaldar, près de l'historique bazar Qissa Khwani. L'explosion est survenue quelques minutes avant le début de la prière. "J'étais juste en dehors de la mosquée, quand j'ai vu un homme tirer sur deux policiers avant d'entrer dans la mosquée. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu un grand bang", a raconté à l'AFP un témoin, Zahid Khan.

Shiraz Ali, un habitant de Peshawar, a déclaré à l'AFP qu'il venait pour la grande prière hebdomadaire, quand il a "vu un homme habillé en noir tirer sur un policier puis entrer dans la mosquée". Le journaliste de l'AFP a vu des corps démembrés sur les lieux.