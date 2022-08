Pakistan : 75 ans d’indépendance sur les cendres fumantes de la partition de l’Inde

Le Pakistan est une puissance nucléaire depuis 1998. Un argument de poids pour neutraliser son voisin indien qui dispose d’une armée bien plus puissante. Mais cela lui confère également un statut spécial aux yeux des États-Unis. "Les relations entre Washington et Islamabad, c’est un mariage forcé, rappelle Dorothée Vandamme. Les États-Unis craignent que la puissance nucléaire pakistanaise ne tombe aux mains de groupes extrémistes, terroristes, qui sont bien implantés dans le pays. Ils se doivent donc de maintenir des bonnes relations avec le régime et essayant de faire du Pakistan un acteur de la lutte contre le terrorisme international." Et cela, malgré l’évident double jeu pratiqué par les services secrets pakistanais qui ont apporté leur soutien à certains terroristes par le passé.

C’est en effet au Pakistan que les Américains ont débusqué et éliminé Oussama Ben Laden en 2011, alors qu’il était recherché depuis dix ans sur toute la surface du globe. Une "planque" que leader d’Al Qaïda n’aurait jamais pu tenir si longtemps sans la complicité des services secrets pakistanais.