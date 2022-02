Pairi Daiza vient de lancer la saison la plus longue de son histoire

Pairi Daiza est rouvert ses portes au public depuis presque une semaine: le parc animalier vient de lancer sa saison 2022. Une saison qui s'annonce longue, ce sera même la plus longue de l'histoire du parc: onze mois sans interruption.

Selon le directeur et fondateur de Pairi Daiza Eric Domb, cela permettra de pérenniser des emplois en transformant des CDD en CDI pour ses employés. Mais aussi de rejoindre la tendance des autres parc en Europe qui restent ouverts plus longtemps. Cette ouverture prolongée aura-t-elle un impact sur les animaux? "Je pense que si impact il y a, il sera plutôt positif, estime Eric Domb, parce que les animaux sauvages nés parmi les hommes, sont un peu différents. Ils sont habitués à être en contact avec les humains, ils sont habitués à être nourris par les humains (...) et donc le fait d'être du jour au lendemain totalement privés de ces contacts est déstabilisant pour les animaux". Eric Domb qui observe par ailleurs que c'est au moment de la réouverture du parc que les "interactions sont les plus intéressantes entre les animaux et le public".

La réouverture du parc est aussi synonyme d'un retour d'un trafic important dans les villages autour du parc animalier.

Depuis quelques années un projet de nouvelle route est sur la table pour désengorger les localités comme Gages.

Eric Domb reconnaît le problème mais se veut optimiste quant aux solutions qui pourraient intervenir rapidement au niveau du gouvernement wallon, évoquant une décision dans les semaines ou les mois qui viennent.