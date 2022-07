Pairi Daiza : rencontre les tapirs lors d’une expérience unique

Ils adorent les gratouilles sur le dos et … tu vas pouvoir leur en donner à volonté ! Avec “l’Animal Adventure Tapirs”, tu iras à la rencontre de ces paisibles mammifères. En compagnie de leurs soigneurs, qui partageront avec toi leur passion pour ces herbivores, tu découvriras le territoire des tapirs et tu pourras les approcher de près. Par ici pour la séance de câlines et de gratouilles !