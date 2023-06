Pairi Daiza : remporte ta carte de membre

Durant cette nouvelle saison, tu auras le plaisir de pouvoir admirer encore plus d’animaux. Et, surprise ! En 2023, les 5 Pandas géants confirment leur présence à Pairi Daiza.

OUFtivi te propose un super concours pour remporter une carte de membre adulte et une carte de membre enfant à Pairi Daiza . La carte de membre est la formule la plus avantageuse pour profiter de Pairi Daiza à travers les saisons. Elle est désormais valable pour 12 mois (le Parc est lui ouvert 11 mois par an) à dater de la première visite.

En 2023, les équipes zoologiques de Pairi Daiza s’attendent également à accueillir de nouveaux petits. Dans l’attente d’un prochain carnet rose, les visiteurs peuvent se réjouir d’observer les derniers nés du parc : Dakota, Hopi et Apache, les trois bébés de Cheyenne, le puma. Ainsi que le petit mâle colobe baptisé Kibo, né le 26 novembre dernier des amours d’Avana et Akobo.

Aux 7.500 pensionnaires que compte déjà Pairi Daiza viennent s’ajouter cette année :

• Polepole, une jeune girafe est arrivée dans la Terre des Origines pour tenir compagnie à Oliver, Juul et Zuri.

• Henri, un renne mâle vient de rejoindre Catherine dans la Terre du Froid.

• Les oiseaux vont accueillir un nouveau compagnon avec l’arrivée prochaine d’un faisan du Vietnam et accueilleront bientôt un grand géocoucou.

• Une troisième femelle vigogne.

• Le groupe des manchots papous s’étoffe : Pairi Daiza a accueilli une nouvelle colonie de manchots papous (Pygoscelis papua) composée de 5 mâles et de 6 femelles, âgés de 7 mois à 12 ans.

• Les jumeaux Hocus et Pocus, 2 maras (Dolichotis patagonum) nés le 31 octobre 2022 au mont Mosan ont rejoint Pairi Daiza.

Pour participer à notre concours OUFtivi et tenter de remporter tes places, il suffit de répondre à la question suivante :