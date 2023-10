Pairi Daiza ouvre un centre "CREAVES" pour les animaux sauvages malades ou blessés

Le 19e Centre de Revalidation des Espèces Animales Vivant à l’Etat Sauvage (CREAVES) en Wallonie a été inauguré vendredi au cœur du parc animalier Pairi Daiza à Cambron.

Le nouveau centre, soutenu par la Fondation Pairi Daiza et appelé "Géraldine’s Heaven" en mémoire d’une jeune collaboratrice de Pairi Daiza décédée en 2017, a pour objectif de soutenir, en deuxième ligne, le réseau des CREAVES en Wallonie en mettant à leur disposition une clinique et une équipe zoologique. "Il faut soutenir ces personnes qui elles-mêmes soutiennent les animaux", estime Céline Tellier, ministre wallonne du bien-être animal, "il faut les aider dans leur travail. Un travail qui est souvent difficile et ingrat. Notre volonté c’est donc que ce centre puisse les aider en ce sens."

Concrètement, la structure située dans le parc animalier ne prend pas directement en charge les animaux sauvages confiés par le public mais bien ceux amenés par d’autres centres pour lesquels il sert d’appui médical.

"Il y a beaucoup de centres qui n’ont pas la possibilité d’avoir le matériel qu’on a chez nous", explique Alicia Quiévy, cheffe vétérinaire chez Pairi Daiza, "ce centre nous permet de leur venir en aide lors de chirurgies ou des hospitalisations longue durée."

Il est équipé, notamment, d’une échographie, d’une radiologie, d’un endoscope, de systèmes de perfusion et du matériel chirurgical nécessaire. Trois vétérinaires, trois soigneurs et des bénévoles y sont affectés. Les animaux soignés peuvent se revalider à leur rythme et ensuite être remis en liberté.

Onze animaux sauvages ont déjà été soignés au CREAVES de Pairi Daiza.

Actuellement, 19 centres CREAVES sont agréés en Wallonie pour accueillir et revalider les animaux sauvages blessés.