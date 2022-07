Pairi Daiza offre des glaces… à ses animaux

Face aux fortes chaleurs des derniers jours, le parc animalier Pairi Daiza a eu l’idée de rafraîchir ses pensionnaires avec des petites douceurs assez inhabituelles dans leur régime alimentaire. Les soigneurs ont distribué des glaces, plus précisément principalement des fruits glacés aux animaux.

Cette attention offre des images particulièrement marrantes et attendrissantes que le parc a partagé sur son compte Instagram. Les primates ont l’air particulièrement heureux d’avoir ces glaces, peut-être aux bananes… Qui sait !

Ces sucreries font également partie d’un plan global en cas de canicules. Les animaux les plus fragiles face aux températures élevées comme les pandas bénéficient de salles climatisées et de bassins réfrigérés. Rassurez-vous, on peut aussi noter que les visiteurs ne sont pas oubliés face à la chaleur, des espaces avec brumisateurs sont aussi mis en place au niveau de la zone des Terres du froid.