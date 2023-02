Pairi Daiza : les chiffres fous du parc animalier

Pairi Daiza ouvre ses portes dès ce 18 février pour la nouvelle saison, le moins que l’on puisse dire c’est qu’en 30 ans, le parc a bien grandi. Les chiffres donnent le tournis.

Cette saison s’ouvre tout d’abord sur une nouveauté : exit l’entrée via l’Abbaye cistercienne d’origine, place à une entrée pharaonique digne d’un parc d’attractions américain. "Nous adorons cette ancienne entrée", nous explique Eric Domb Président et fondateur de Pairi Daiza, "Nous allons la conserver et elle sera intégrée dans l’un des prochains mondes que nous allons construire. Mais elle devenait trop petite pour l’afflux de visiteurs."

Alors place à cette entrée, la Golden Clock Square, 1700 mètres carrés au style qui rappelle les Galeries Royales de Bruxelles, mosaïques et dorures en prime.

Une entrée qui cadre peut-être plus avec les ambitions du parc pour le futur.