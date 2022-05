Pairi Daiza annonce la naissance de deux lionceaux

Kira a donné naissance à Albi et Leo le 20 février dernier. Après plusieurs mois de développement à l’abri des regards, ils pourront désormais être observés dans leur enclos a annoncé Pairi Daiza sur ses réseaux sociaux.

C’est l’histoire de la vie, le cycle éternel. Le plus célèbre parc animalier d’Europe a annoncé ce 13 mai sur ses réseaux sociaux la naissance de deux lionceaux, Albi et Leo. Leur maman, Kira, âgée de 11 ans, les a mis au monde le 20 février dernier.

C’est une nouvelle qui réchauffe les cœurs après l’annonce dramatique du décès d’une femelle morse après avoir mis un bébé au monde et celui d’un singe tué par un gorille. Par ailleurs, Pairi Daiza savoure cette naissance alors que le braconnage et "la réduction de leurs territoires au profit de l’activité humaine" impactent cruellement l’espèce. "Les lions sont, en effet, classés 'vulnérables' par l’International Union for Conservation of Nature (IUCN) et leur nombre tend à diminuer" ajoute le communiqué. Ces félins ne seraient en effet plus que 25.000 sur le continent africain.

Le public pourra les observer dans la Terre des origines dès ce week-end. Attention, photos trop mignonnes en vue.