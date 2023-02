Paiements par virement et ONSS harmonisé : les clubs amateurs flamands soumis à de nouvelles règles, l'ACFF en stand-by

L'Union belge de football (URBSFA) et son aile flamande, Voetbal Vlaanderen, ont approuvé lundi, lors du Conseil supérieur du football, de nouvelles règles en matière de finances et de gouvernance financière pour les clubs amateurs. Elles concernent notamment les règles en matières d'ONSS et les paiements des joueurs. L'aile francophone de la fédération, l'ACFF, décidera plus tard.

"La réforme peut être divisée en deux parties: les règles financières d'une part et les règles de gouvernance financière d'autre part", a résumé Nand De Klerck, porte-parole de Voetbal Vlaanderen.

Sur le plan financier, les joueurs pourront empocher un maximum de 4.500 euros par an en primes de résultats, soit 100 euros par point gagné, sans que le club ne doive payer l'ONSS sur celles-ci. Une réforme était nécessaire car jusqu'à présent, les règles de l'ONSS dépendaient parfois d'un inspecteur à un autre.

Sur le plan administratif, un certain nombre de mesures ont été mises en place afin de lutter contre l'argent non déclaré. Ainsi, les clubs devront toujours effectuer les paiements par virement à partir d'un seul compte bancaire lié au club, et les tiers ne seront plus autorisés à garantir les paiements des joueurs amateurs.

Les clubs recevront des contrats types, qui devront être utilisés et enregistrés à chaque recrutement d'un joueur. "Nous faisons tout ce que nous pouvons pour alléger la pression administrative sur nos clubs", a expliqué Tom Borgions, directeur financier de l'URBSFA.

Les contrats doivent permettre de protéger les intérêts de toutes les parties et justifier les montants versés aux tiers. Chaque année, les clubs devront réaliser un exercice budgétaire et l'enregistrer en ligne. Des séances d'information seront organisées à l'approche de la nouvelle saison à ce sujet.