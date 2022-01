Paiements aux fournisseurs: les administrations fédérales se sont améliorées

Sur l'ensemble de 2021, les Services publics fédéraux (SPF) et Services publics de Programmation (SPP) ont en moyenne payé leurs factures aux entreprises 16 jours après leur prise en compte dans le système VIM (Vendor Invoice Management), pour autant qu'il s'agisse d'une administration qui utilise un tel programme. Ce délai moyen entre le scan de la facture reçue et le paiement dû est une amélioration par rapport à 2020 (20 jours) et 2019 (24 jours).

Cela ressort du rapport "suivi des délais de paiement" du SPF Stratégie et Appui (BOSA), qui va désormais aussi rapporter sur le sujet tous les trois mois, suivant en ce sens la demande de la secrétaire d'Etat au Budget Eva De Bleeker. Cette dernière se réjouit dimanche de voir la facturation numérique commencer à représenter "une part beaucoup plus importante des factures" intégrées dans VIM (19% en décembre pour 10% en janvier 2021), ce qui facilite la rapidité de paiement.

Le système VIM lit automatiquement la facture, qu'elle soit scannée manuellement (facture papier) ou qu'elle soit virtuelle (facture par mail ou e-facture). Par rapport à la date indiquée sur la facture, le délai moyen de paiement est de 40 jours, mais cette date ne correspond pas toujours à l'envoi réel du document, note l'administration.

Les chiffres avancés n'incluent pas le ministère de la Défense et le SPF Finances, qui ont leur propre système de facturation électronique, et seulement partiellement le SPF Justice, qui n'utilise pas encore complètement le système VIM.

Étant donné que les statistiques présentées incluent les factures contestées ou incomplètes, "ces résultats sont satisfaisants", selon le rapport 2021 du SPF BOSA.