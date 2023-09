''Padre Sicario'', les cartels colombiens sous une forme étonnante

''Padre Sicario'', c’est le nom de cette bande dessinée en grand format parue chez Albin Michel. Ça commence dans une prison colombienne où un homme confesse les péchés des détenus. Cet homme, c’est Padre Sicario, une ancienne gâchette du cartel de Cali. Il purge lui-même sa peine et a eu une révélation pendant son incarcération. Bientôt libéré, il n’a qu’une idée : devenir pasteur, bâtir un temple dans le quartier où il est né, Siloë, et en éloigner le mal. Une situation de départ qui laisse augurer d’un récit lumineux.

Ce n’est pas parce qu’on décide de changer les choses qu’on y arrive, bien sûr. On dit que la foi déplace les montagnes et c’est ce que va tenter de faire notre héros. Mais le bâtiment en ruine qu’il veut restaurer pour en faire son futur temple se trouve au beau milieu d’un territoire convoité, contrôlé par son ami d’enfance, parrain de sa fille, mais aussi et surtout narco-trafiquant notoire. Autant dire que ce Victor ne voit pas du tout d’un bon œil l’entreprise de nettoyage des âmes à laquelle s’attèle son ex-compagnon d’armes Salva, devenu Padre Sicario. Tout est en place pour que la rédemption de l’ancien tueur à gages tourne au drame. Le piège va se refermer sur lui et sur tous ceux qui l’entourent. Ce personnage un peu christique, jusqu’au physique que lui a imaginé le dessinateur argentin Vladimiro Merino, va en effet attirer dans son sillage toute une série d’habitants, séduits par son charisme et désireux de rompre avec la spirale de la violence. Ils en paieront tous le prix fort.

Au scénario, un duo français, Stéphane Marchetti et Thomas Dandois. Tous deux viennent du documentaire. Thomas Dandois a rencontré en Colombie un ancien tueur à gages devenu pasteur qui a servi de base au personnage principal de l’histoire. Leur récit est tendu, violent. On passe habilement du présent aux épisodes du passé qui éclairent les personnages et les rapports qu’ils entretiennent les uns avec les autres. Le dessin de l’argentin Merino, issu du comics et peu connu chez nous, est le parfait complément de ce scénario. Il est nerveux, jouant sur des effets de mise en page spectaculaires lorsqu’il le faut, avec une vitalité dans le trait qui est presque abrasive. C’est un peu le comics qui s’invite dans la BD franco-belge en grand format. Il y a un côté super-production qui s’accommode parfaitement d’une ambition narrative. Bref, ce récit haletant sur les aléas de la rédemption interroge efficacement les racines de la violence et la question du déterminisme social. Il y a, dans ce Padre Sicario, quelque chose de la série des années 90 écrite par Alejandro Jodorowsky et dessinée par George Bess, Juan Solo.

''Padre Sicario'', de Marchetti, Dandois et Merino, chez Albin Michel