Padre Pio, 2e incarnation du Christ sur Terre : miracle ou arnaque ?

Il y a quand même quelques ombres au tableau… et pas des moindres. Le Vatican se méfie de personnages comme Padre Pio à cause de l’ascendant qu’ils peuvent avoir sur les fidèles de l’Église. On n’aime pas la confusion entre religion et superstition au Saint-Siège.

Et plusieurs fois, la hiérarchie l’église a envoyé des médecins pour analyser ses stigmates. Il y a eu des rapports plutôt positifs, mais d’autres vraiment accablants qui prouveraient que Padre Pio s’automutilait et utilisait des produits chimiques pour que ses plaies ne se referment pas.

Il est aussi très difficile, voire impossible, de prouver formellement et scientifiquement qu’il ait guéri autant de personnes.

Et alors, plus grave encore pour un saint : il aurait entretenu des rapports intimes avec certaines de ses fidèles, selon plusieurs rapports du Saint-Siège.

Enfin, on sait maintenant que son cadavre n’était pas si frais que cela : il était parcheminé et sec -sans doute une momification naturelle – et son visage n’était plus présentable. Aussi, ce que les fidèles contemplent aujourd’hui, c’est un masque de cire fabriqué à Londres commandé par les moines de San Giovanni Rotondo. Mais malgré tout ça, pour beaucoup, l’envie ou le besoin de croire en Padre Pio, le crucifié sans croix, restera plus fort que tout.