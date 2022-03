Padel : un sport dont le succès ne se dément pas

Le Club de l’Argayon à Nivelles compte 11 terrains de tennis, trois de squash et six terrains de padel, qui ne désemplissent pas, confirme Xavier Daufresne, le gérant du club. "Les clubs de tennis et l’HoReCa ont été fermés pendant neuf mois l’année passée. On a réfléchi et on a transformé trois terrains de tennis. On a suivi l’engouement pour le padel, on a pris le train en marche."

Au mètre carré, le terrain de padel rapporte plus.

Sur ces terrains plus petits, moins coûteux, et qui demandent moins d’entretien, plus de joueurs se croisent. Au-delà des aspects locatifs et des cours, il y a les à-côtés comme la restauration, qui ne sont pas négligeables. "Au mètre carré, le terrain de padel rapporte plus" constate Laurent Jeuniaux. Et la demande est là ! Ce qui encourage de nombreux clubs soit à s’étendre en construisant de nouveaux terrains quand ils ont la place nécessaire, soit à transformer des terrains de tennis en terrains de padel. La Belgique en compterait environ 800 à 900.