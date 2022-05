Padel : Bruxelles accueille le gratin mondial

Le but est évidemment d’attirer la grande foule afin de marquer les esprits et pérenniser le rendez-vous bruxellois dans le calendrier. " On a un contrat sur trois ans, plus trois ans supplémentaires, avec le World Padel Tour ", explique Vincent Laureyssens, président de l’organisation. " Mais on voit plus loin. Le but était d’organiser le plus beau tournoi Indoor du monde et je pense que l’on va y arriver. Le Word Padel Tour est, en tout cas, déjà ravi mais on espère en effet un beau succès de foule afin d’acquérir rapidement nos lettres de noblesse ".