Non, vous ne rêvez pas, à 10 ans seulement, Tiliano est un grand fan des monuments de la chanson française. C’est grâce à un film de Louis de Funès que le jeune garçon a découvert Annie Cordy. Rapidement, son registre musical s’agrandit et il puise son inspiration parmi les plus grands : Dalida, Georges Brassens, Mireille Mathieu.

Pour son Blind, Tiliano s’attaque à un incontournable de la chanson française sorti en 1951 : " Padam padam " d’Edith Piaf. Malgré son tout jeune âge, Tiliano a su partager l’émotion de la chanson grâce à sa diction et sa prestance sur scène.