Pacte pour un enseignement d'excellence : les référentiels du tronc commun validés en commission

C'est un nouveau pas dans la concrétisation du Pacte pour un enseignement d'excellence: la commission Éducation du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé mardi les référentiels du tronc commun, ce nouveau parcours scolaire bientôt commun à tous les élèves de la 1re primaire jusqu'à la fin de la 3e secondaire.

"L'ambition est de donner à chaque élève les outils pour qu'il acquière d'une part l'ensemble des savoirs fondamentaux de nature à l'outiller pour l'apprentissage tout au long de sa vie, et d'autre part des savoirs, des savoir-faire et des compétences nécessaires au développement d'une citoyenneté ouverte sur le monde et à l'épanouissement personnel, social, culturel et professionnel", a justifié mardi la ministre Caroline Désir (PS).

Des objectifs généraux

Fruit de quatre années de discussions (parfois tendues) au sein de différents groupes de travail, ces référentiels définissent ce qui devra être acquis pour chaque année scolaire dans les huit domaines d'enseignement, allant des mathématiques aux sciences, en passant par les langues modernes ou anciennes, ou encore l'éducation physique, etc.

Ces objectifs généraux vont dès à présent servir de base aux pouvoirs organisateurs -tous réseaux d'enseignement confondus- pour élaborer leurs programmes d'enseignement et les méthodologies.