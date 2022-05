Pacte d’excellence : pourquoi faut-il évaluer les enseignants ? L’avis d’Alain Eraly

Aux inquiétudes des enseignants d’être sanctionnés, Alain Eraly répond qu’il s’agira de "cas exceptionnels". "Pour une minorité, on passera d’entretien de fonctionnement à un processus d’évaluation proprement dit qui peut conduire, en cas de manquements manifestes, de carences manifestes, à des sanctions jusqu’à la fin de fonction d’office", explique Alain Eraly.

L’expert estime qu’il s’agit d'"un principe de bon sens". "L’impunité n’a simplement pas sa place dans les institutions de la démocratie", ajoute Alain Eraly. "Tous les parents et grands-parents trouveront élémentaire qu’il doit arriver aussi quelque chose à un enseignant qui, par ses manquements répétés, finit par démotiver les élèves ou les dégoûter d’une matière ou parfois même briser ou altérer cette relation si importante de l’élève à son école", estime le sociologue.

Mais, répète Alain Eraly, les sanctions, "c’est la fin d’un processus qui concernera une toute petite minorité d’enseignants qui auront reçu, avant d’en arriver là, les possibilités, à travers un plan d’accompagnement individuel, de remonter la pente, si c’est possible".

Pour "l’écrasante majorité" des enseignants, "il s’agit de dialoguer sur le travail", rassure Alain Eraly.

Si le mot "évaluation" fait peur, il faut se rappeler, ajoute Alain Eraly, "que ça ne devrait pas simplement être un droit pour l’employeur, mais un droit élémentaire pour l’enseignant et en particulier pour les jeunes enseignants qui méritent de pouvoir discuter de leur travail avec quelqu’un d’expérimenté".

Alain Eraly parle d’un "principe élémentaire de responsabilité" et d’une valeur "chère aux enseignants, qu’ils pratiquent eux-mêmes avec leurs élèves, celle de la réflexivité, c’est-à-dire le fait de s’ouvrir au regard d’autrui dans le cadre d’un dialogue ouvert pour se remettre un petit peu en question, pour faire le point sur soi-même, dans la perspective de son développement".

Il s’agit, pour l’expert et sociologue, de s’inscrire dans la logique du pacte pour un enseignement d’excellence, "On a lancé tout un système de responsabilité collective des écoles. Les écoles s’engagent sur un avenir et s’engagent à contribuer à des objectifs fondamentaux d’apprentissage, d’équité, de lutte contre le redoublement, d’inclusion des élèves", explique Alain Eraly. "Il ne peut y avoir responsabilité collective de l’école que si elle s’articule avec une responsabilité personnelle de l’enseignant qui doit y contribuer", conclut Alain Eraly.