PAC wallonne : l’équilibre entre revenus et écologie qui satisfait les agriculteurs

L’autre fédération d’agriculteurs, la Fugea, qui se réclame d’ailleurs un peu plus progressiste, accorde sa satisfaction voire sa distinction au gouvernement wallon.

"Il était normal que cette PAC soit celle de la transition vers des modèles plus verts et donc ces éco-régimes sont assez logiques et nous étions d’accord d’aller au-delà des 25%, précise Hugues Falys, porte-parole de la Fugea. Il y a eu beaucoup de tiraillement au sein de la majorité entre d’un côté les environnementalistes et de l’autre les libéraux. Et nous, nous étions un peu au milieu et donc il est logique que le résultat du compromis soit proche de nos demandes", résume-t-il.

"C’est un équilibre, confirme Marianne Streel de la FWA, entre la protection du revenu des agriculteurs, des mesures pour les jeunes agriculteurs et les obligations dont nous sommes tous bien conscients pour la protection de l’environnement."

Côté associatif, on fait la moue. Dans un communiqué de presse conjoint, Natagora, WWF, Greenpeace, IEW, Nature & Progrès et l’UNAB dénonçaient "une évolution timide" mais "pas de transition en vue".

Le diable se cache dans les détails… et dans les exploitations intensives

Reste que les fédérations d’agriculteurs et les agriculteurs eux-mêmes jouent la prudence en attendant le texte définitif et les conditions permettant l’accès aux éco-régimes. Certains éco-régimes semblent déjà inatteignables pour les agriculteurs.

"Par exemple, l’un des nouveaux éco-régimes viendra récompenser les prairies avec peu de bétail dessus, relève Laurent Gomand. On recevra 71€ par hectare si on a moins de deux têtes de bétail par hectare, mais moi je suis à quatre têtes, donc je sais que cet éco-régime-là, je passerai à côté, mais c’est finalement un détail par rapport au cahier global de décisions qui composent cette PAC."

Les perdants de cette version 2023-2027 de la PAC seront sans aucun doute les grosses exploitations. Ainsi, le subside d’environ 180€ par vache viandeuse dans une exploitation était accordé jusqu’ici sans limite. Désormais, cette aide à l’élevage est plafonnée à 145 animaux par personne qui travaille ("unité de travail", dans le jargon) dans l’exploitation. La 146e vache ne donnera donc plus droit au subside. "Selon nos estimations, 90% des éleveurs wallons ne seront pas concernés par ces plafonds car ils se trouvent déjà en dessous de la limite", commente la FWA.

Autre exemple du rééquilibrage effectué vers les petites et moyennes structures au détriment des plus grandes : l’augmentation du paiement redistributif sur les 30 premiers hectares. De là à dire que la Wallonie décide structurellement de privilégier les petites et moyennes structures et non les plus grandes qu’elle soutenait encore structurellement ces dernières années ? Possible. Et si c’était le cas, la Fugea trouverait cela "normal".