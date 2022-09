Pablo Schils, tout jeune acteur, a repassé son CEB dans "Salut les copions"

Pablo Schils, l’acteur qui incarne Tori dans le dernier film des frères Dardenne, Tori et Lokita, est l’élève exceptionnel de Walid dans Salut les Copions.

Couronné par le prix spécial du 75e anniversaire du Festival de Cannes, ce film sorti ce 7 septembre, relate le parcours semé d'embûches d'un jeune garçon et d'une adolescente, Tori et Lokita. Venus seuls d’Afrique, ils opposent leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil.

Pablo Schils n'est encore qu'un adolescent, mais il est peut-être l'élève le plus discipliné de la classe de Walid, qui recevait aussi Charlotte Dekoker, Raoul Reyers et Salvatore di Bennardo comme chroniqueurs dans son émission. Dans la séquence de la mise à niveau, il a répondu aux questions typiques du CEB... et le tout jeune acteur - dont Tori et Lokita était la première expérience en cinéma - s'en est assez bien tiré.