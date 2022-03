Pablo’s Eye continue à surprendre après 30 d’existence avec "A Mountain is An Idea"

Selon les albums, l’ambiance varie. Sur "You Love Chinese Food", cette dernière est plutôt orientale. Sur "You Have A Yearning For Perfection", elle est plutôt tribale. Pour votre nouveau projet, l’ambiance est plus atmosphérique, où est-ce que tu vas chercher ces inspirations ?

J’ai travaillé sur cet album durant le confinement. C’est vrai, j’y ai inclus des éléments plus intérieurs, plus intimes présent qui doivent être liés à cette période difficile. Cela a beaucoup joué sur ma musique sans forcément le vouloir. J’avoue que c’est un album qui est plus introspectif. C’était des temps compliqués où toute la population s’est posé beaucoup de questions.