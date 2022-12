Pablo Docquier voulait comprendre l'assassinat de ses arrière-grands parents, en 1960, et c'est aujourd'hui un roman policier très terroir

Nous sommes le 2 décembre 1960 en début de soirée, Marcelle et Thérèse sont assassinés à leur domicile à Beausaint. On ne découvrira leur corps que quelques jours plus tard. Un événement qui va bouleverser les habitants et a traumatisé certains, Pablo Docquier leur arrière-petit fils a voulu soulever cette chape de plomb... " Beaucoup de personnes rencontrées étaient contents de pouvoir livrer leur version des faits, d’une histoire lourde qui a marqué un petit village de 100 personnes où il ne se passait jamais rien auparavant. " La rumeur va faire son œuvre et, Tour à tour, plusieurs villageois seront soupçonnés du double meurtre. "Quelqu’un qui s’était montré agressif, lors ‘une soirée villageoise parce qu’il avait un peu bu ou encore le cousin proche qui venait régulièrement travailler avec la victime." Et le village ne se remettra jamais de ces quatre mois d’enquête policière. Puis, en mars 1961, une nouvelle tentative de meurtre dans la région de Marche va mettre les enquêteurs sur la piste du coupable, un tueur en série. " C’était une personne pas très fréquentable mais qui, passait plutôt inaperçu, d’aspect plutôt banal et à qui tout le monde faisait confiance," explique Valérie Renard. Pablo Docquier a fait appel à elle pour transformer l'enquête de Pablo en un roman policier en changeant les noms et les lieux ! Le roman s’intitule " Le siège numéro 6 était vide ".