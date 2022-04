Pablo Andres revient “démasqué” sur scène

S’il y a bien un humoriste belge qui fait rire et fédère toutes les générations, c’est l’irrésistible Pablo Andres.

Tous les projets du créateur de l’agent Verhaegen cartonnent : en radio, à la télé, ou encore sur les réseaux sociaux où plus d’un million de Belges se délectent de ses saillies drolatiques.

Premier humoriste belge à avoir rempli Forest National, notre golden tich préféré est de retour sur scène avec son nouveau spectacle : "Démasqué" ! L’humoriste se dévoile et montre son vrai visage que l’on soupçonne tendre et touchant. Il avancera démasqué au Centre Staquet (Mouscron), à La Scène (Malmedy), au Festival Rochefort et au Centre Culturel de Chimay les 5, 6, 13 et 28 mai.