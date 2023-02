Pablo Andrès: “Je me sens bien dans mes baskets”

Entre théâtre et danse, on plonge à présent dans l’univers mystérieux d’un triple huis clos. Chaque tableau, pensé comme un décor de cinéma, nous emporte dans un nouveau cadre onirique et macabre : un labyrinthe barricadé, un navire tourmenté et un restaurant désaffecté où la nature reprend ses droits. Les décors extrêmes et vivants propulsent les corps des artistes virtuoses dans des prouesses irréelles.

Captivant jusqu’à la toute dernière seconde, “Triptych” vous attend à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve du 29 mars au 1er avril.