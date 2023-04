Pablo Andres : "Il y a beaucoup de mon père dans l'agent Verhaegen"

Pablo Andres a rejoint la classe de Salut les Copions et Le 8/9 pour parler de Gamin, un nouveau spectacle plus intime. L’humoriste a évoqué ce one-man-show tout en revêtant son plus bel uniforme, celui de l’agent Verhaegen, pour aider Jean-Marc Streel à annoncer le mobilinfo.

Il y a fort longtemps, Pablo Andres était lui aussi un gamin. Plusieurs décennies et moustaches plus tard, ça n’a pas changé tant que ça.

Mais comment trouver l’équilibre entre la magie de l’enfance et les responsabilités de l’âge adulte ? Le juste milieu entre le Club Dorothée et les factures d’électricité ? Le compromis entre l’hilarité d’un prout et le sérieux des livres qu’il faut faire semblant d’avoir lu ?

Dans un spectacle plus intime que jamais, Pablo dévoile ses failles et son combat quotidien pour rester ce qu’on est tous pour le meilleur et pour le pire : gamin. La preuve il s’est même remis dans la peau de son personnage d’Agent Verhaegen pour présenter le radio guidage avec Jean-Marc Streel.

"L’enfance c’est une période que j’ai adorée parce que c’est l’insouciance : on ne se pose pas de questions, c’est l’imagination. Finalement être comédien c’est le prolongement de l’enfant que j’étais puisqu’un gamin observe, imite, joue et essaie de faire rire ses parents" a confié l’humoriste belge. Ses personnages fétiches, il les a d’ailleurs puisés dans son enfance : "L’agent Verhaegen il y a beaucoup de mon père dedans".

