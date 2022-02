Pablo Andres était ce dimanche dans les Enfants de choeur !

L'agent Verhaegen est venu contrôler les Enfants de choeur ce dimanche matin ... et ce n'était vraiment pas triste !

Pablo Andres, qui fait équipe avec GuiHome dans la nouvelle mini-série diffusée sur Auvio "messieurs pipi" , est venu faire coucou à l'équipe du culte de Michael Pachen ce dimanche matin sur Vivacité.

Et c'était évidemment du pur délire !

Tout a démarré avec le "j'aime j'aime pas" de Pablo avec quelques révélations : il aime le café, les manga, et ... repasser ses caleçons. Quitte à frôler le drame et l'accident en repassant son ... sa ... on vous laisse deviner.



Et puis le mot interdit que les chroniqueurs s'étaient juré de faire prononcer à Pablo : le mot "Marseillaise", qui a donné lieu à un gage footballistique où Pablo a dû dire du bien du PSG et de Manchester City, deux équipes qu'il déteste en grand supporter de United.