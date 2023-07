Pablo Andres et sa double vie au festival de Dour !

Si on vous dit Belgique et festival, quel est le premier mot qui vous vient ? Dour peut-être ? Et oui, le mythique festival organisé dans la commune... de Dour, déchaîne les foules depuis 1989, déjà !

Depuis ses débuts à aujourd'hui, le festival ne cesse se renouveler pour le plaisir de tous. Mais Dour, c'est aussi un festival qui a fait ses preuves et dont le profesionnalisme n'est plus à démontrer ! Les Destiny's Child, Orelsan, Caballero et JeanJass, Booba et encore plein d'autres, le festival a réussi à attirer les plus grandes stars de plusieurs générations. Et ces venues ont créé plusieurs souvenirs mé-mo-rables ! Retour sur ceux-ci.