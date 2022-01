Pablo Andres et GuiHome présentent "Messieurs Pipi" dans le Réveil de Tipik !

Pablo Andres et GuiHome étaient les invités du Réveil de Tipik pour présenter "Messieurs Pipi", série belge évènement de la rentrée !

Signée par les humoristes belges Pablo Andres et GuiHome, cette mini-série au format court en 10 épisodes retrace le parcours de deux " messieurs Pipi ", Marco et Robin - incarnés par le duo comique susnommé -, qui voient défiler une variété de clients des toilettes publiques d’une gare tout en refaisant le monde en récurant les cuvettes, dans une ambiance burlesque et bien de chez nous !

Retrouvez la série de 10 épisodes de 3 minutes en intégralité sur Auvio ainsi qu'un épisode tous les mercredis sur les réseaux de Tipik !