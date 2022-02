Pablo Andres et GuiHome annoncent déjà une saison 2 pour "Messieurs Pipi"

Messieurs Pipi suit le quotidien de deux travailleurs dans les toilettes publiques d'une gare.

Marco et Robin ont chacun des valeurs et des rêves différents. C'est ce qui les rend si attachants. "Marco est un foireux, il ne fait pas grand-chose" résume ainsi GuiHome pour le personnage de son acolyte, tandis que "Robin est passionné par la propreté et son seul objectif est de monter en grade dans les toilettes publiques jusqu'à obtenir sa propre chaine de toilettes".

Le point de départ a d'ailleurs été le personnage incarné par l'humoriste namurois pour construire la mini-série. "On trouvait cela marrant qu'il y ait ce personnage complètement passionné par cela : il veut progresser, fidéliser les clients. De là on a construit mon personnage, qui est à l'opposé de ce rêve pour que le duo fonctionne. Le plus gros challenge était que ce soit marrant à deux et que ce soit équilibré et cohérent" renseigne Pablo Andres.

Les fans des deux humoristes apprécieront d'ailleurs sûrement l'identité forte de Marco et Robin. "Il y avait aussi cette volonté de sortir de nos capsules vidéo, des personnages que les gens connaissent de nous et de tester aussi un autre exercice. On a donc essayé d'amener nos personnages soit plus loin de ce qu'on est soit vraiment à l'opposé" révèle GuiHome.