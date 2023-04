Pablo Andres en tournée avec son nouveau spectacle

En 2017, il était le premier humoriste francophone à remplir Forest National. Aujourd’hui on connaît Pablo Andres en radio, à la télévision (notamment en duo avec Gui-Home dans "Messieurs Pipi") et surtout sur les réseaux sociaux avec des personnages attachants comme l’Agent Verhaegen, MC Furieux ou encore Jerem Floquet.

Entre les mois d’avril et d’octobre, Pablo Andres part en tournée entre Andenne et Nivelles, en passant par Bastogne, Bruxelles ou encore Luxembourg pour présenter son nouveau spectacle : "Gamin".

Comment trouver l’équilibre entre la magie de l’enfance et les responsabilités de l’âge adulte ? Le juste milieu entre le "Club Dorothée" et les factures d’électricité ? Le compromis entre l’hilarité d’un prout et le sérieux des livres qu’il faut faire semblant d’avoir lu ?

Dans ce spectacle plus intime, Pablo dévoile ses failles et son combat quotidien pour rester un gamin, aidé par les personnages qui l’ont fait connaître et qui l’accompagnent sur scène.

Retrouvez ici toutes les dates de la tournée.