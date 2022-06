Pablo Andres dévoile ses multiples talents dans 69 Minutes sans Chichis !

Si Pablo explose sur les réseaux sociaux en 2016 dès la première capsule de l’Agent Verhaegen, on ignore parfois qu’il a commencé sa carrière dans le rap. En 2012, il remporte d’ailleurs un Octave de la chanson pour son album Nino del Sol.

Pablo Hertsens, de son vrai nom, est un pur produit du métissage à la belge : un papa architecte flamand et une maman dentiste mexicaine qui se rencontrent lors d’un voyage en Egypte. Il héritera de l’un une volonté à toute épreuve et de l’autre, la décontraction et le sens aigu de la famille.

Tout jeune, Pablo se rêve déjà artiste. Enfant, il passe son temps à se déguiser et fait rire tout le monde. Mais pour faire plaisir à son papa qui exige de lui un diplôme en bonne et due forme, il entame des études de communication à l’IHECS. Il découvre alors le doublage et c’est la révélation : il va devenir comédien ! Mais son père est formel : pas de diplôme, pas de théâtre ! Pablo ronge alors son frein et termine sagement ses études avant de se lancer…

Et le talent de Pablo en matière de comédie va tout de suite séduire les foules puisqu’en 2015, il est le premier humoriste francophone à remplir Forest National ! Une performance de taille pour ce garçon qui dissimule bien son extrême timidité… Raison pour laquelle, sans doute, il a baptisé l’un de ses spectacles "Démasqué".

A part cela, Pablo Andres est aussi un dingue de foot. Avec la complicité de l’Agent Verhaegen, il est même parvenu à devenir pote avec les Diables Rouges. Ses sketches ont accompagné toute la Coupe du Monde 2018.

Pablo Andres est aussi animé d’une grande spiritualité. Il a même pris le chemin de Compostelle…