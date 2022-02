Pablo Andres : "Avec GuiHome, on n'avait jamais vraiment eu l'occasion de travailler ensemble"

Pablo Andres et GuiHome font partie des humoristes belges qui cartonnent le plus sur les réseaux sociaux. Forcément, les deux énergumènes ont fini par se rejoindre pour une collaboration hilarante dans Messieurs Pipi.

"Avec GuiHome, on se connaissait depuis un petit temps, mais on n'avait jamais vraiment eu l'occasion de travailler ensemble. On se voyait pour faire une vidéo et il a dit : 'Tiens pourquoi on ne ferait pas un projet plus conséquent'. À la base, c'était juste un simple face cam inspiré des face cam qu'on aime : Catherine et Liliane ou le Service Après Vente d'Omar et Fred. Ce qui fait que cela marche, c'est qu'il y a un lieu, un univers forts. De là découlent les personnages et les situations" révèle l'humoriste, célèbre aussi pour ses clips humoristiques et déjantés. Il ne fallait donc plus que trouver l'univers adéquat : "On a remarqué que les toilettes publiques n'ont jamais vraiment été exploitées alors que c'est très riche, cela a un univers très fort. Il se passe plein de choses dans les toilettes publiques et on n'en parle jamais".