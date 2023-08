Paavo Järvi dirige la Troisième Symphonie de Mahler lors de l’ouverture du Festival de Lucerne 2023

Le Festival de Lucerne est un événement majeur parmi les festivals estivaux. Associé pendant de nombreuses années à la figure du chef italien Claudio Abbado, qui assura la refondation de son orchestre en 2003, il accueille chaque année la crème des musiciens internationaux. L’édition 2023 s’est ouverte par la Troisième Symphonie de Mahler, dirigée par Paavo Järvi. Un concert que nous vous proposons ce vendredi 1er septembre à 20h sur Musiq3.

L’Orchestre du Festival de Lucerne n’est pas un orchestre permanent. Le temps des concerts du festival, il réunit des chefs de pupitre des plus grands orchestres européens, mêlés à des solistes de premier plan qui libèrent leur emploi du temps pour se frotter au grand répertoire symphonique. Le niveau de l’orchestre est donc saisissant, ajoutant l’enthousiasme à l’excellence instrumentale, canalisés par de grands chefs soucieux de soigner le projet et la mémoire de Claudio Abbado. Chaque concert est un événement unique, largement diffusé sur les radios de musique classique européennes.

Riccardo Chailly, italien lui aussi, reprit la direction musicale de l’ensemble suite au décès d’Abbado en 2014, perpétuant la tradition et permettant au festival de continuer à rayonner parmi les grands rendez-vous de l’été.

Le Festival s’ouvrait le 11 août dernier par la Troisième Symphonie de Gustav Mahler. Œuvre monumentale faisant appel à un orchestre énorme, un chœur de femmes, un chœur d’enfants, et une alto soliste, elle décrit les différentes formes de la Nature. Partant des rochers et montagnes, détaillant ensuite plantes, animaux et humanité, elle s’achève par un dernier mouvement évoquant la forme supérieure de manifestation de la nature, selon Mahler : l’Amour.

L’Orchestre du Festival de Lucerne est rejoint par le Chœur de Femmes de la Radio Bavaroise, le Luzerner Kantorei et l’alto Wiebke Lehmkuhl. Riccardo Chailly, indisposé, dut en dernière minute céder sa place sur le podium à Paavo Järvi qui dirige cette version incandescente, saluée par de longs applaudissements du public.

Concert enregistré par la Radio-Télévision Suisse de langue allemande, diffusé dans le cadre des échanges avec l’Union Européenne des Radios, et présenté par Carolin Veyt.