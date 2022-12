Pa’lais : innovation belge dans les sauces vegan

Pa’lais, des sauces et des tartinades belges pour ramener de l’onctuosité dans les plats vegan.

Oyez oyez, intolérants au lactose, aux protéines de lait, vegans ou simplement curieux et flexitariens, connaissez-vous cette jolie initiative belge qui propose de quoi tremper vos chips dans des faumages frais et de quoi saucer vos plats et le rendre onctueux ? Si oui, tant mieux ! Si non, on vous raconte cette jolie histoire belge.

Elle commence en 2018 avec Laurent Jadot (entrepreneur vegan), et Kevin Storms (chef spécialisé dans la cuisine à base de plantes) avec un but : offrir des alternatives végétales pour aider les gens à mieux manger et cuisiner en réimaginant les produits laitiers traditionnels avec les meilleurs ingrédients. La start-up prend le nom de Pa’lais (pas de palais ?) et démarre avec des tartinades qui sont des faumage frais dans le style de ceux qu’on achète pour tremper des chips ou des légumes à l’apéro (très important donc).

Les produits sont réalisés à base de noix de cajou bio équitables, dans un atelier exclusivement végétal en Belgique. L’alerte est donnée, les noix de cajous ne sont pas en odeur de sainteté depuis un reportage qui a fait grand bruit sur les femmes indiennes dont le bout des doigts était brûlé par le décossage de ces noix. Nous avons donc posé la question : "toutes les noix de cajou proviennent d’un producteur vietnamien certifié Fairtrade. Le producteur est également certifié SMETA, un audit qui garantit l’excellence des processus de production et les conditions de travail des employés". De plus, les noix sont décortiquées mécaniquement, nous voilà rassurés.

Ingrédient nouveau, très important également : le chou-fleur belge. Légume bien connu de tous les cuisiniers vegan pour son apport en onctuosité, il permet aux préparations crémeux, douceur et une belle couleur blanche (important pour l’inconscient qui n’apprécie pas forcément le fromage grisatre).